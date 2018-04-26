البورصة تغلق تعاملات الأسبوع على أرقام قياسية

كتبت- شيماء حفظي:

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – عند مستويات تاريخية، تزامنا مع وصول رأسمالها السوقي إلى أعلى قيمة متجاوزا تريليون جنيه لأول مرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% عند مستوى 18363 نقطة، وهو أعلى مستوى للبورصة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة بنهاية الجلسة 1.006 تريليون جنيه، وهو أعلى قيمة له في تاريخه.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 771 مليون جنيه، والعرب بقيمة 169 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 940.2 مليون جنيه.

و أرجع محمد النجار، رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، القفزة في أداء البورصة اليوم، إلى تحسن أداء أسهم الشركات القيادية مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن الدولة عليها الاستفادة القصوى من التدفقات النقدية إلى مصر مع استمرار ثقة المستثمرين في سوق المال وجذب شريحة جديدة من المتداولين.