بنك الإسكندرية يطلق حساب توفير للشباب بـأعلى عائد سنوي

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، حساب توفير YOUTH المخصص للشباب من سن 16 حتى 25 سنة ليمنحهم إمكانية فتح حساب ادخاري بالبنك مجانا.

وقال البنك في بيان اليوم، إن الحساب يمنح عائدا سنويا يصل إلى 13% يصرف شهريا - وهو العائد الأعلى في السوق المصرفي المصري.

ويهدف الحساب لمساعدة الشباب على الاستفادة من الخدمات البنكية المختلفة، بما يمكنهم من إدارة شئونهم المالية الخاصة بشكل أفضل وبصورة أكثر أمانا، وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات وتحقيق الاستقلال المالي.

ويوفر حساب YOUTH مجموعة مختارة من المنتجات البنكية المتميزة، فيستطيع الشباب الحصول على بطاقات الخصم المباشر ذات الشكل المميز (بطاقة ماستركارد التيتانيوم والتي تحمل شعار نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم) أو (بطاقة فيزا كلاسيك) والبطاقتين يمنحان العديد من المزايا وصالحتين للاستخدام الدولي والمحلى.

كما يقدم حساب YOUTH برنامج ALEXREWARDS الذي سيتم إطلاقه قريبا، والذي سيمنح العميل تجربة تسوق استثنائية مليئة بمزايا وعروض وخصومات حصرية صممت خصيصاً لتناسب جميع احتياجات الشباب اليومية، بحسب البيان.

ومن خلال البرنامج، سيتمكن العميل من تجميع نقاط ALEXPOINTS مع كل عملية شراء يقوم بها باستخدام بطاقات YOUTH للخصم المباشر أيضا سيتم تجميع النقاط على تعاملات بنكية أخرى، ليتمكن الشباب من استبدال هذه النقاط بكل سهولة من شبكة متاجر واسعة تتضمن أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية في أي وقت وبدون حد أدنى على عدد النقاط التي يمكن استبدالها.

كما سيحصل العميل على خصومات ALEXDISCOUNTS الحصرية عند الدفع ببطاقات YOUTH للخصم المباشر من أكثر من 70علامة تجارية في جميع أنحاء مصر. ومن ناحية أخرى سيحصل الشباب على عروض ومزايا فورية عند فتح الحساب من "INمن فودافون مصر"، و"Careem" و" AEROPOSTALE" وعروض وخصومات أخرى مقدمة على سبيل المثال من"Cook Door " و" Gazef" وغيرها.

كما يتيح حساب YOUTH الاستفادة من خدمة الإنترنت البنكي ليتمكن المستخدم فوق 21 عاما من تحويل الأموال إلى أي حساب آخر، وسداد فواتيره والاطلاع على آخر مستجدات حسابه دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنك لتوفير الوقت والجهد، بحسب البيان.

ويمكن الاستفادة من تطبيق محفظتي بالتعاون مع شركة فوري، وشركة ماستر كارد التي تمنح طريقة سهلة لتحويل الأموال على الهاتف المحمول ودفع فواتير المرافق والهاتف المحمول والمخالفات المرورية والمزيد بخطوات بسيطة وسهلة، فضلا عن الاستفادة من تطبيق فودافون كاش بما يحمله من مزايا متعددة.