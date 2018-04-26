بنك الطعام: "كراتين" رمضان لم تتأثر بالأمطار.. والتلفيات محدودة

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك الطعام المصري، إن مقره ومصنعه بالتجمع الثالث لم يتأثر بشكل ملحوظ بموجة الطقس السيئة والأمطار الغزيرة التي أثرت على منطقة القاهرة الجديدة.

وقال البنك في بيان له اليوم الخميس، "يطمئن بنك الطعام المصري الجميع بعد الإضطرابات الجويه المفاجئة التي ضربت البلاد أول أمس بأن مصنع ومقر البنك بالتجمع الثالث، ومخزون الطعام الجاف سليم وليس به تلفيات تعيق العمل وسنستمر في التسليم والتجهيز لشهر رمضان".

وأضاف "أنه حدث تلف بسيط لعدد محدود من الكراتين الموجودة والتي كانت تجهز للتسليم كجزء من كراتين شهر رمضان الكريم".

وبحسب البيان، قدمت أغاريد أمين رئيس قطاع التسويق وتنمية الموارد ببنك الطعام الشكر لجميع العاملين والموظفين والمتطوعين "الذين تزامن تواجدهم مع الاضطرابات الجوية لحرصهم الشديد علي التعاون بكامل طاقتهم مما ساعد بشكل كبير في السيطرة على الموقف".

وقالت أغاريد أمين "مازال المتطوعون يتوافدون على البنك والعمل قائم على قدم وساق بالتعاون بين الموظفين والمتطوعين اليوم لإجراءات وقائية متعددة للحماية من الموجة الثانية من الاضطرابات الجوية لا قدر الله".

وكانت محافظات الجمهورية قد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على كافة أنحاء الوجه البحرى، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة.

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة فى غرق شوارع التجمع، وازداد الأمر سوءا فى شارع التسعين الذى تحول إلى بركة مياه، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والسيارات.