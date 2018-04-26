إيني تعلن بدء تشغيل وحدة الإنتاج الثانية من حقل ظُهر

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الخميس، أنها بدأت تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز المصري "ظُهر".

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، إن بدء الإنتاج في الوحدة الثانية يأتي بعد 4 أشهر فقط من تشغيل الحقل، وأنه من المنتظر أن ترفع هذه المرحلة إنتاج الحقل بنحو 400 مليون متر مكعب.

وأضافت الشركة أن إنتاج حقل "ظهر" حاليا يبلغ 800 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 150 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الشركة، أنه من المقرر مواصلة زيادة الإنتاج بنفس الأداء الاستثنائي للوصول إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو 2018 وملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم سقف الإنتاج (2.7 مليار قدم مكعبة يوميا) في 2019.

وكانت شركة إيني الإيطالية، أعلنت في ديسمبر 2017، بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر المتوسط، بشكل رسمي، مضيفة أن بدء إنتاج الغاز من الحقل تحقق في وقت قياسي بالنسبة لهذا النوع من الحقول بلغ أقل من عامين ونصف العام.

وكانت الشركة أعلنت اكتشاف حقل الغاز الطبيعي ظهر في منطقة امتياز شروق في البحر المتوسط في أغسطس 2015.

ويحتوي الحقل على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ.

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