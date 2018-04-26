رئيس البورصة: سوق المال استجاب للإصلاحات "ولا عودة للوراء"

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال المصري استجاب للإصلاحات التي نفذتها إدارة البورصة خاصة وإصلاحات الاقتصاد الكلي عامةً.

وأوضح فريد، وفقا لييان اليوم الخميس، أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الإصلاحات التي لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ ٦٠ عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم و تحرير سعر الصرف، "فلا عودة للوراء".

وأضاف فريد، خلال حضوره مائدة مستديرة مع مديري استثمار كبرى البنوك الاستثمارية العالمية والساعية لتعزيز استثماراتها في مصر، إن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات قفز منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه مقابل 1,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل التعويم، بمعدل زيادة تتجاوز الـ 1000% بقيمة 23.4 مليار جنيه.

وفي نوفمبر 2016، قرر البنكم المركزي تحرير سعر صرف العملة الأجنبية.

وأضاف فريد، أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 "يناير – مارس "إلى 8,7 مليار جنيه ، مقابل 3,1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017 "أكتوبر –ديسمبر ".

وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1,6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%، بحسب رئيس البورصة.

يذكر أن البورصة، حققت اليوم الخميس، أرقاما قياسية جديدة، حيث تجاوز رأسمالها السوقي تريليون جنيه، كما تخطى المؤشر الرئيسي 18300 نقطة، لأول مرة في تاريخ البورصة.