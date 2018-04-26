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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:39 ص الخميس 26 أبريل 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وبلغ سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنكي القاهرة والتجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه بنك مصر البنك الاهلى المصري

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