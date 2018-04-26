بلومبرج: الصين تدرس خفض الرسوم على السيارات المستوردة بنحو النصف

القاهرة- وكالات:

ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض رسوم الاستيراد على سيارات الركاب بنحو النصف في إطار خطة بكين لزيادة انفتاح سوق السيارات الصيني.

وقالت بلومبرج إن الحكومة الصينية تدرس اقتراحات لخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى عشرة أو 15 بالمئة من 25 بالمئة في الوقت الراهن. وأضافت أن إعلانا بالقرار في هذا الشأن قد يصدر الشهر المقبل.

وتعهدت الصين في وقت سابق من الشهر بفتح سوق سياراتها، وهي الأكبر في العالم، وأعلنت عن جدول زمني لإلغاء قيود مستمرة منذ فترة طويلة على الملكية الأجنبية لمشروعات السيارات وقالت إنها ستخفض الرسوم على السيارات المستوردة قريبا.

ولم يرد مجلس الدولة الصيني على طلبات من رويترز عبر الهاتف والفاكس للتعقيب يوم الخميس.