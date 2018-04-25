أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي والملوخية جنيها واحدا في الكيلو خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

كما انخفضت أسعار الفلفل الرومي 1.5 جنيه، وكل من الكوسة والخيار 50 قرشا، وكل من الطماطم والبطاطس 25 قرشا في الكيلو، بينما استقرت أسعار عدد من أنواع الفاكهة.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1 و3 جنيهات بتراجع جنيه واحد.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات بتراجع جنيه واحد.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات بتراجع جنيه واحد.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.