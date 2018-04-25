تحديد 5 أماكن لإقامة معارض "رمضان كريم" بالقاهرة.. وتخفيضات حتى 30%

كتبت- منار الرخ:

حددت غرفة القاهرة التجارية حتى الآن 5 أماكن ستنظم فيها معارض "رمضان كريم" للسلع الغذائية، وهي المرج، والفسطاط، والشرابية، ودار السلام، وشبرا.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء، ستضم هذه المعارض جميع السلع الأساسية اللازمة للأسرة في رمضان، وسيتم خلال هذه الأيام تجهيز باقي المناطق التي سيتم تنظيم المعارض بها، والإعلان عن موعد انطلاقها.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، إن معارض "رمضان كريم" ستضم جميع السلع الأساسية في رمضان ، ومن بينها الياميش، والخضروات الطازجة والمجمدة ، واللحوم، والدواجن وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 30 %.

وأضاف أن الغرفة تتعاون مع عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ومسئولي المحافظة لإقامة هذه المعارض من أجل مساندة المواطنين استعدادا لاستقبال الشهر المبارك من خلال توفير عدد من المنافذ التي ستقام بها المعارض للسلع.

وذكر العربي ان مدة هذه المعارض ستزيد عن أسبوع بداية من الإعلان عن افتتاحها، مع وجود مقترحات بمدها لفترة أخرى من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين مع دخول الشهر المبارك.