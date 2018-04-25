الإحصاء: 13.4% زيادة في إيرادات السكك الحديدية خلال مارس

كتبت- إيمان منصور:

حققت إيرادات هيئة السكك الحديدية نموا بنسبة 13.4% خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 175.3 مليون جنيه مقابل 154.6 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب النشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 13.2% في مارس عن فبراير السابق له والتي سجلت خلاله 154.9 مليون جنيه، وفقا لبيانات الجهاز.

وتظهر بيانات النشرة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، زيادة عدد ركاب السكك الحديدية في مارس الماضي إلى 21.8 مليون راكب مقابل 21.7 مليون راكب في مارس 2017.

أما عن البضائع التي تم نقلها عبر السكك الحديدية، فقد تراجعت في مارس إلى 401.4 ألف طن مقابل 421.2 ألف طن في مارس 2017 بانخفاض 4.7%.

وحققت هيئة السكك الحديدية خسائر خلال العام الماضي بلغت نحو 365 مليون جنيه بواقع مليون جنيه يوميا نتيجة الفارق الكبير بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة لتحمل جزء كبير من الدعم المقدم للركاب، بحسب تصريحات سابقة، للسيد سالم رئيس الهيئة.