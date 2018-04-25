بعد شراء حصة من "ظهر".. مبادلة مهتمة بمزايدة البترول في البحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن مسؤولي شركة مبادلة للبترول الإماراتية أبدوا اهتمامهم بالدخول في المزايدة العالمية التي تنوي مصر طرحها للبحث والتنقيب في منطقة البحر الأحمر بنهاية هذا العام.

جاء ذلك عقب لقاء الملا مع بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، وخليفة عبد الله الرميثي المدير التنفيذي لأنشطة التكرير والبتروكيماويات بالشركة، لبحث مجالات التعاون المستقبلية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة البترول إن ذلك يأتي في ضوء اهتمام شركة مبادلة بالاستثمار في الأنشطة البترولية في مصر بعد الخطوة الأولى التي تمت في مارس الماضي بشراء حصة 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز حقل ظهر بالبحر المتوسط، والتي ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بها في مصر الشهر المقبل، بحسب الوزير.

وتم الانتهاء من عمليات المسح السيزمي بمنطقة البحر الأحمر، وتجري حاليا مرحلة تقييم ومراجعة المعلومات تمهيدا لطرح مزايدة عالمية في نهاية هذا العام، وفقا لوزير البترول.

كما طلب مسؤولو مبادلة أيضا الدخول في الاستثمار والمشاركة في تنمية بعض حقول إنتاج الزيت الخام بهدف زيادة إنتاجية هذه الحقول، حيث سيتم عقد اجتماع بين الجانبين لبحث وتحديد مجالات التعاون في هذا الأنشطة، بحسب الوزير.

وأبدى رئيس مبادلة للبترول اهتمام الشركة بإقامة تعاون طويل الأجل في مجالات البترول والغاز، مشيرا إلى أن مصر ستكون في بؤرة اهتمامهم خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس الشركة خلال اللقاء أنشطة الشركة في عدد من الدول الأجنبية العاملة بها في مجالات البترول والغاز، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مبادلة بقوة للسوق المصري.

و"مبادلة للبترول" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبو ظبي الإماراتية والتي تعمل عبر 13 قطاعا، من ضمنها قطاع الطاقة، في أكثر من 30 دولة.

ولم تكن صفقة بيع حصة من شركة إيني لمبادلة هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الإيطالية حصصا من منطقة امتياز شروق في البحر المتوسط، حيث أتمت بيع 30% منها لشركة روسنفت الروسية خلال أكتوبر الماضي، و10% من منطقة الامتياز لشركة بي بي البريطانية في نوفمبر 2016.