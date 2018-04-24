مصرفيون: لا طلب على اعتمادات استيراد الياميش.. و10% زيادة للمواد الخام

كتبت - منال المصري:

قال مسؤولو الاعتمادات المستندية في البنوك العامة والخاصة، إنه لا يوجد طلب بين العملاء على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الياميش بالرغم من أنه لم يتبقَ سوى أقل من شهر على رمضان، مرجعين ذلك إلى ارتفاع أسعار الياميش بعد تحرير سعر الصرف.

ولكن المصرفيين رصدوا في المقابل انتعاش الطلب على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج منذ بداية الشهر الجاري بزيادة 10% مقارنة بالشهرين الماضيين.

وقالوا إن هذه الزيادة تفسر الارتفاع الطفيف في سعر الدولار بنحو 5 قروش خلال الفترة الأخيرة.

وقال حشمت بهجت مدير الاعتمادات المستندية ببنك فيصل الإسلامي، إن البنك لم يتلقَ أي طلبات لفتح الاعتمادات المستندية من أجل استيراد ياميش رمضان بالرغم من اقتراب حلول الشهر المبارك.

واتفق مع بهجت كل من سامح غراب مدير عام إدارة الاعتمادات المستندية في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وأحد مسؤولي الاعتمادات المستندية في أحد البنوك العامة الكبرى، حيث أشارا إلى عدم وجود طلبات لفتح اعتمادات من أجل استيراد الياميش.

وأرجع حشمت بهجت عزوف الطلب على استيراد الياميش بين التجار هذا العام إلى ارتفاع أسعاره مع وجود بديل محلي له.

قال المصدر بأحد البنوك العامة إن الطلبات المتعلقة برمضان تنحصر في استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن في هذه الفترة استعداد لسد احتياجات السوق خلال الشهر.

واتفق كل من سامح غراب و بهجت على أن هناك زيادة في الطلب على فتح الاعتمادات المستندية من أجل استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بنسبة 10% الشهر الجاري مقارنة بالشهرين الأخيرين.

وكانت الطلبات على فتح الاعتمادات المستندية خلال الشهرين الماضيين بطيئة للغاية بين التجار لاستيراد المواد الخام مقارنة بارتفاعها خلال الشهر الجاري، بحسب مسؤولي الاعتمادات في البنوك الذين تحدثوا لمصراوي.

ويرى بهجت أن ارتفاع الطلب على الاعتمادات من أجل استيراد المواد الخام الشهر الجاري هي السبب وراء الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأيام الأخيرة.

وقال: "ولكن لا توجد أي أزمة في تدبير العملة الخضراء ويتم تغطية جميع الطلبات في أسرع وقت وذلك لوفرة الدولار وتفعيل خاصية الإنتربنك بين البنوك".

كما أكد المصدر في أحد البنوك العامة على وفرة العملة الامريكية بمصرفه، وتغطية جميع الطلبات أولا بأول، وقال "رغم زيادة الطلب لا توجد أي أزمة في تدبير الدولار لفتح جميع الاعتمادات المستندية سواء لاستيراد السلع الأساسية أو غير الأساسية".

ويعمل البنك حاليا على إصدار اعتماد مستندي كبير للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، بحسب المصدر.