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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

05:40 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستوياته في الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية أيضا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس وأبوظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار بنك مصر بنك الأسكندرية
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