نقيب المحامين يوقع بروتوكول وثيقة "أمان" بالبنك الأهلي المصري

كتب- إسلام ضيف:

وقع نقيب المحامين سامح عاشور، ظهر الثلاثاء، بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لإصدار وثيقة أمان، التي تمنح معاشًا أو مبلغ تأميني تستفيد منه أسر أصحاب الشهادات، من أعضاء نقابة المحامين.

وحضر توقيع الوثيقة من جانب البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، كما حضر عدد من أعضاء البنك الأهلي، ومجلس النقابة.

ووصف نقيب المحامين سامح عاشور وثيقة أمان بأنها مشروع قومي كبير للدعم الاجتماعي والإنساني.

وأوضح "عاشور"، أن المحامين المشتغلين في مصر يدفعون أمولًا تبدأ من ٥٠٠ جنيه نظير شراء الوثيقة.

فيما قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن نقابة المحامين أول نقابة مهنية في مصر تبدأ في شراء شهادات أمان لأعضاءها.

وأوضح أن الوثيقة تحمي صغار المحامين مما يمكن أن يتعرضوا له من حوادث في أي وقت، لتؤمن لهم حياة كريمة بعد وفاتهم، مشيرًا إلى أن ١٢٠ ألف أسرة من المحامين ستستفيد من الوثيقة.