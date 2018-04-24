توقعات بارتفاع أسعار التكييفات خلال الصيف (إنفوجرافيك)

كتبت- منار الرخ:

تصميم - مايكل عادل

توقع أحمد الوسيمي، رئيس شعبة التبريد والتكييف في غرفة القاهرة التجارية، أن تشهد أسعار التكييف ارتفاعا طفيفا مع زيادة درجات حرارة الجو خلال الفترة المقبلة.

وقال الوسيمي لمصراوي، إن أسعار التكييفات حتى الآن مستقرة مقارنة بأسعار العام الماضي، ومن الممكن أن ترتفع الأسعار مع زيادة درجات حرارة الجو بداية من يوليو المقبل.

واستقرت أسعار التكييفات بين 5923 و17999 جنيها، بحسب نوع التكييف قدرته.

ونصح الوسيمي المستهلكين الراغبين في شراء تكييف هذا الصيف أن يبدأوا في الشراء خلال هذه الأيام، نتيجة لاستقرار أسعاره، على أن يشتروا من الشركات المتخصصة للتبريد والتكييف، وليس محلات الأجهزة المنزلية.

وخلال العام الماضي، قفزت أسعار المكيفات بنسبة كبيرة، كما تراجع الإقبال نتيجة ارتفاع الأسعار.

وفيما يلي بيان بأسعار التكيفات حسب الأنواع وقدرة كل تكيف: