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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:31 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

كتبت- إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.77% عند مستوى 18219 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.12%.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الإثنين، عند مستوى قياسي جديد، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوى 18 ألف نقطة، لأول مرة في تاريخه، بنسبة ارتفاع 1%، عند مستوى 18080 نقطة، متأثرا بمشتريات أجنبية وعربية.

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