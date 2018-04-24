ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- إيمان منصور:
شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.77% عند مستوى 18219 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.12%.
وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الإثنين، عند مستوى قياسي جديد، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوى 18 ألف نقطة، لأول مرة في تاريخه، بنسبة ارتفاع 1%، عند مستوى 18080 نقطة، متأثرا بمشتريات أجنبية وعربية.
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