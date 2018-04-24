مصر توقع اتفاق بقيمة 200 مليون دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مصر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، اتفاق مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بقيمة 60 مليون دينار كويتي، ما يعادل 200 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ووقع الاتفاق سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وقالت الوزيرة إن هذا المشروع يهدف إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل على التوترات 500 ك.ف، و220 ك.ف، و66 ك.ف، و22 ك.ف، و11 ك.ف.

كما يشمل المشروع إضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة من خلال إنشاء محطات تحويل جديدة في كل من الحوامدية بسعة 2250 م.ف.أ، والعين السخنة بسعة 1500 م.ف.أ، وغرب دمياط بسعة 1500 م.ف.أ، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يشمل أيضا توريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات، وخطوط هوائية وكابلات أرضية.

وبلغت إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي حتى الآن حوالي 1.5 مليار دينار كويتي بما يعادل حوالي 5 مليار دولار أمريكي، بحسب عبد اللطيف الحمد.

وقال الحمد إن هذه الأموال خُصصت للمساهمة في تمويل مشروعات مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل والسياحة والغاز الطبيعي والزراعة والري.