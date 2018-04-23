أسعار الذهب تنخفض جنيهين في مصر خلال تعاملات الإثنين

كتبت - منار الرخ:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين جنيهين للجرام مقارنة بمستويات أمس الأحد، تأثرا بتراجع الأسعار العالمية في البورصات العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 656 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 658 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 562 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 750 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5248 جنيها.

وأرجع نجيب تراجع سعر الذهب في مصر اليوم إلى التأثر بانخفاض الأسعار العالمية يوم الاحد الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تعاملات انحصرت في نطاق ضيق اليوم الإثنين، في حين ارتفع الدولار بفضل عائدات سندات الخزانة الأمريكية بينما انحسرت التوترات السياسية العالمية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية نحو 0.1% إلى 1334.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من أبريل عند 1331.70 دولار.