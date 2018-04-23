الصناعات الهندسية تستغيث بالقابضة المعدنية لحل أزمة أسعار الألومنيوم

كتبت - منار الرخ:

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوى، إن الغرفة أرسلت استغاثة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لحل أزمة ارتفاع سعر الألومنيوم، واختفاءه من الأسواق.

وأضاف المهندس أن الشركة المنتجة "مصر للألومنيوم" قامت برفع سعر المنتج يوم الجمعة الماضي 3 آلاف جنيه للطن الواحد، علي الرغم أن من المعتاد أن يحدث تغيير السعر في أوائل الشهر.

وتواجه الورش والمصانع أزمة منذ الجمعة لعدم توافر خامات الألومنيوم بشكل كافٍ في الأسواق بعد رفع الأسعار، حيث يترقب السوق إعلان الشركة زيادة جديدة في الأسعار مع أول الشهر الجديد، بحسب المهندس.

وتابع المهندس "الورش والمصانع الصغيرة التي تحصل على خاماتها من الألومنيوم بشكل أسبوعي تواجه أزمة ولا تستطيع الحصول على الخامات المطلوبة، التجار والموزعين أحجموا عن البيع انتظارا للزيادة الجديدة".

ووجه المهندس سؤالا لرئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم، قائلا "اللي عايز خامات يجبها منين وبكام؟".

وبحسب وكالة بلومبرج، اليوم، خففت الولايات المتحدة موقفها من العقوبات ضد شركة المعادن الروسية العملاقة "Rusal"، مما أدى إلى انخفاض في أسعار الألومنيوم.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع الألومنيوم إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات الأسبوع الماضي إثر فرض عقوبات أمريكية على عدد من الشركات الروسية ومنها "Rusal"، بحسب شبكة سي إن بي سي.