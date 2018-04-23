كيلو الكركديه يصل إلى 80 جنيها.. ارتفاع أسعار مشروبات رمضان

كتبت وتصوير- دينا خالد:

تشهد أسعار المشروبات مثل الكركديه والتمر هندي والعرقسوس، ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 8 إلى 20 جنيها مقارنة بأسعارها العام الماضي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي جولة في منطقة الموسكي والتربيعة حيث بيع مستلزمات العطارة والأعشاب، قال تجار لمصراوي إن ارتفاع الأسعار راجع إلى أن هذه السلع أغلبها مستورد.

وقال علي خليفة، صاحب أحد محلات العطارة في الموسكي، إن أسعار المشروبات الرمضانية ارتفعت بقيمة تتراوح بين 8 و20 جنيها مقارنة بأسعارها العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة استيرادها.

وارتفع كيلو العرقسوس بنحو 8 جنيهات ليصل إلى 40 جنيها مقابل 32 جنيها العام الماضي، كما زاد سعر كيلو الكركديه 20 جنيها ليصل إلى 80 جنيها مقابل 60 جنيها العام الماضي، وفقا لخليفة.

وأضاف أن سعر لفة التمر هندي (400 جرام) ارتفعت إلى 35 جنيها للنوع الممتاز بعدما كان يسجل 25 جنيها العام الماضي بزيادة نحو 10 جنيهات.

ويتراوح سعر لفة "قمر الدين" ما بين 12 و60 جنيها، حسب الجودة وبلد المنشأ حيث يرتفع السعر للنوع السوري والإيراني، بينما يسجل النوع المصري أقل سعر.

وأرجع خليفة ارتفاع أسعار المشروبات الرمضانية إلى أن جميعها مستوردة، فضلا عن زيادة تكلفة استيرادها بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ قرار تعويم الجنيه، قررت وزارة المالية تحديد سعر الدولار الجمركي شهريا، بناءً على سعر الدولار أمام الجنيه.

ومنذ التعويم فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وهو ما رفع أسعار جميع السلع المستوردة.

وقال عبد الله صافي، مالك أحد محلات العطارة في التربيعة، إن أسعار العصائر سريعة التحضير (البودر) مستقرة عند أسعار العام الماضي حيث يتراوح سعرها بين 24 و32 جنيها للكيلو حسب الطعم.

ووفقا لصافي، يبلغ سعر كيلو التمر هندي سريع التحضير والرومان والعناب 24 جنيها، ويرتفع السعر إلى 28 جنيها لكيلو عصير الفراولة والتفاح والبرتقال والليمون بالنعناع البودر، فيما بلغ سعر كيلو السوبيا 32 جنيها للكيلو هذا العام.