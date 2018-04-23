تراجع البلطي والبوري وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والبوري والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستويات أمس الأحد، بينما ارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، بقيمة نصف جنيه عن أمس ليتراوح بين 18.5 و20 جنيها، كما تراوح سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها، بانخفاض جنيه واحد.

وبلغت أسعار سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، لتتراوح بين 49 و55 جنيها بتراجع 5 جنيهات مقارنة بأمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليسجل الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و125 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.