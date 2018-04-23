مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة يزور محطة المعالجة البرية لحقل غاز ظهر

كتب - مصطفى عيد:

زار طارق الملا وزير البترول، وميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق له، موقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمحافظة بورسعيد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

وخلال الزيارة، تم استعراض حجم الأعمال التي تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل وحتى وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى من المشروع على الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.

وبدأ حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط الإنتاج منتصف ديسمبر الماضي، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي.

واستمعا الملا وكانيتي إلى شرح من رئيس شركة بتروبل عن عمليات تنمية الحقل وحفر الآبار والعمليات الإنشائية الجارية في المحطة البرية التي تستقبل وتعالج غاز حقل ظهر.

وقام الوزير ومفوض الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له بجولة ميدانية لمحطة المعالجة وغرفة التحكم الآلي.

وقال الملا خلال الجولة إن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول لها أولوية مهمة في اهتمامات الاتحاد الأوروبي لتصبح مصر مصدرا جديدا لإمدادات الغاز لأوروبا.

ويضع الاتحاد الأوروبي مصر فى بؤرة اهتماماته في ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاكه من الغاز خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر والاكتشافات الأخيرة التي تحققت، بحسب الوزير.

ومن المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال زيارة كانيتي الحالية إلى مصر.