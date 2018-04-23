 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

القابضة للنقل تقبل استقالة رئيس "العربية للشحن والتفريغ" وتعين خلفا له

01:15 م الإثنين 23 أبريل 2018
القابضة للنقل تقبل استقالة رئيس "العربية للشحن والتفريغ" وتعين خلفا له

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعيين مصطفى عبد الفتاح النحاس رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

وقالت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قررت قبول استقالة فتحي طه محمد عطيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين النحاس خلفا له.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى نشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب.

الشركة القابضة للنقل البحري الشركة العربية المتحدة للشحن النقل البحري ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة

الخبر التالى:

وزير قطاع الأعمال: فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية غير مطروحة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان