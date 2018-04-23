القابضة للنقل تقبل استقالة رئيس "العربية للشحن والتفريغ" وتعين خلفا له

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعيين مصطفى عبد الفتاح النحاس رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

وقالت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قررت قبول استقالة فتحي طه محمد عطيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين النحاس خلفا له.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى نشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب.