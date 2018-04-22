بنكا القاهرة وقناة السويس يخفضان سعر الدولار في نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

خفض بنكا القاهرة وقناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في البنك التجاري الدولي، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وخفض بنك القاهرة سعر العملة الأمريكية إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في الصباح.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في الصباح.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.ش