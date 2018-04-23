صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.51% عند مستوى 17990 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.24%.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.66% إلى مستوى 17898 نقطة، مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.