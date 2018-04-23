صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين
10:33 ص الإثنين 23 أبريل 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.51% عند مستوى 17990 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.24%.
وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.66% إلى مستوى 17898 نقطة، مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.
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