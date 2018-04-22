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الأربعاء إجازة في البورصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

02:03 م الأحد 22 أبريل 2018
الأربعاء إجازة في البورصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد، "تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وأضافت: "على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018".

البورصة المصرية ذكرى تحرير سيناء

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