الأربعاء إجازة في البورصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد، "تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وأضافت: "على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018".