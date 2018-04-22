"البيئة" توافق على توسعات شركة مصر للألومنيوم

كتب - مصطفى عيد:

وافق جهاز شؤون البيئة على التوسعات التي تسعى لتنفيذها شركة مصر للألومنيوم، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأحد.

وبحسب الشركة، فإن التوسعات الجديدة تشمل إضافة خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side" بطاقة إنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور، ومسبك بمساحة 350 فدانا.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي بقنا، بعد التوسعات، إلى 570 ألف طن سنويا من الألومنيوم.

وكان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، طالب مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في أول اجتماع معه، منذ شهر، بسرعة العمل على إنجاز الدراسات وبدء الخطوات التنفيذية لمشروع التوسعات الجديدة لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في أقرب وقت ممكن لزيادة الإنتاجية.

ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان عن طرح حصة جديدة من مصر للألومنيوم في البورصة ضمن 23 شركة تشملها المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنتها وزارة المالية في مارس الماضي.