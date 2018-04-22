"كاسيو": الشركات تتكبد خسائر كبيرة في مصر بسبب "غش المنتجات"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة كاسيو (CASIO)، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها.

وأضافت الشركة في بيان حصل عليه مصراوي، أن "المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات".

وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتاجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة.

"مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتاجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر من صحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد"، بحسب ما قالته الشركة.

وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة.

وأضافت أن "سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى".

وقالت إنه "بالنسبة إلى ساعات CASIO المغشوشة فالجودة تعد فقيرة للغاية من حيث ماكينة البناء الداخلية، والبناء الخارجي من اللون والربط الشريطي، حيث أنها سهلة التلف وتبلى بسرعة. وعلاوة على هذا، تفقد ساعات CASIO المزورة ميزة مقاومة الكسر ومقاومة المياه، المزودة في ساعات CASIO الأصلية".

وقال أحد المتحدثين الرسميين في شركة CASIO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في البيان، إن "بيع المنتجات المُقلدة لا يضر بالعلامة التجارية وصورتها فقط ، بل يمتد التأثير السلبي لحقوق المستهلكين الذين ينتهي بهم المطاف بشراء منتجات مغشوشة على أنها منتجات أصلية من CASIO ".

وأضاف أن "شركته تأخذ هذه المسألة علي محمل الجد وكذلك الحكومة المصرية، من أجل حماية حقوق المستهلك لشراء المنتجات الأصلية ومن ثم حماية حق العلامة التجارية بهدف القيام بالأعمال التجارية في سوق عادلة".