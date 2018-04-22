الإحصاء: 1222 مكتبة بمصر في عام 2016 بزيادة 6%

كتبت - إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد بلغ 1222 مكتبة في عام 2016 مقابل 1154مكتبة في عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وأضاف الجهاز أن هذه الدور والمكتبات توزعت في عام 2016 إلى 344 مكتبة عامة و324 مكتبة متخصصة و554 مكتبة جامعية ومعاهد، مقابل 350 مكتبة عامة و285 مكتبة متخصـصة و519 مكتبة جامعية ومعاهد في 2015.

وبلغ عدد المترددين على المكتبات، ما بين مطالع ومستعير، 5.721 مليون متردد في عام 2016 مقابل 5.513 مليون متردد عام 2015 بزيادة نسبتها 3.8%.

ووصل عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية إلى 12.4 ألف كتاب وكتيب عام 2016 مقابل 12.8 ألف كتاب وكتيب عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%.

بينما سجل عدد النسخ المطبوعة لهذه الكتب 123.7 ألف نسخة عام 2016 مقابل 128.4 ألف نسخة عام 2015، بنسبة تراجع 3.7%.

وجاء بيان جهاز الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام.