100 قرش زيادة في الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

شهدت أسعار الفاصوليا والملوخية والبسلة والبرتقال أبو سرة ارتفاعا جنيها واحدا للكيلو، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

كما ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان والفلفل الرومي والخيار والسبانخ 50 قرشا في سعر الكيلو خلال تعاملات اليوم.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5.5 جنيه بزيادة جنيه واحد.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه واحد.

السبانخ بين 3 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و7.5 جنيه بزيادة جنيه واحد.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.