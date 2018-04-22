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    أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:17 م الأحد 22 أبريل 2018
    أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    كتب - مصطفى عيد:

    ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي جنيهين للكيلو خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، مقارنة بمستويات أمس، لتتراوح بين 50 و60 جنيها.

    بينما استقر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، وكيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

    وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

    وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري
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