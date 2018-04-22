وزير التجارة يقرر استمرار رسم الصادر على أنواع من الجلود لعام آخر

كتبت - إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون لمدة عام، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

ويحدد القرار قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وكان الوزير أعلن في أول مايو الماضي فرض رسم صادر على هذه الأنواع من الجلود لمدة عام.

وقال الوزير إن تجديد العمل بهذا القرار يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا، وكذا تصديره للأسواق الخارجية.

وأضاف أن القرار ساهم في تخفيض سعر الجلد البقري من 950 جنيها إلى 550 جنيها للجلدة الواحدة، وهو الأمر الذي أسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق نوع من الرواج النسبي للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية.

واتخذ الوزير قراره بتجديد فرض الرسوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فب مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود، وصناعة المنتجات الجلدية، فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، بحسب الوزير.