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صعود جماعي للبورصة مع بداية التعاملات

10:44 ص الأحد 22 أبريل 2018
صعود جماعي للبورصة مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.47% عند مستوى 17864 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.31%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي بنهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 17781 نقطة، مدفوعا بمشتريات عربية.

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