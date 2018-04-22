صعود جماعي للبورصة مع بداية التعاملات
كتبت- إيمان منصور:
شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.47% عند مستوى 17864 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.31%.
وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي بنهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 17781 نقطة، مدفوعا بمشتريات عربية.
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