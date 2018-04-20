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ترامب ينتقد أوبك ويقول أسعار النفط المرتفعة مصطنعة ولن تكون مقبولة

03:37 م الجمعة 20 أبريل 2018
ترامب ينتقد أوبك ويقول أسعار النفط المرتفعة مصطنعة ولن تكون مقبولة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة- وكالات:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي قال إنه مصطنع ولن يكون مقبولا في الوقت الذي بدا فيه أن أسعار الخام تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

ترامب أسعار النفط منظمة أوبك تويتر

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