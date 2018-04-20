زيادة جديدة في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعه بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستويات أسعاره الجمعة الماضية، نتيجة تغير سعر المعدن عالميا خلال تعاملات الأسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيهاً مقابل 657 جنيها الجمعة الماضية.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 568 جنيهاً، والجرام عيار 24 إلى 756 جنيهاً، واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيهاً.

وقال نجيب إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يرجع إلى تأثره بتغيير سعر المعدن عالميا خلال تعاملات الأسبوع نتيجة التوترات السياسية العالمية.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب تسجيل خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية ووجهة النظر القائلة إن المخاطر السياسية والأمنية تنحسر على مستوى العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1340.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش، ليتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي هذا الشهر.

وانحسر القلق في السوق بشأن الضربات العسكرية الغربية على سوريا، والتي قدمت بعض الدعم للذهب هذا الأسبوع، بينما تحسنت الآفاق الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يأمل في نجاح قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.

وعادة ما يستخدم الذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية.