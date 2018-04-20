رئيس مجموعة البنك الدولي: مصر إحدى تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة، إن جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، أشاد بالاصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وبحسب البيان، قال رئيس مجموعة البنك الدولي إن مصر تعد من تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.

وحضر الاحتفال الوزيرة سحر نصر، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" والذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأشاد رئيس البنك الدولي بالمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان باسوان والذى اشتركت فيها ميجا، مضيفا أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.

وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، خاصة أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول الي اقتصاديات السوق وأستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.

وقالت الوزيرة، إنه في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي العام الماضي ليكون " عام المرأة" بالإضافة إلى تعيين ٦ وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.

وأشارت الوزيرة إلى أن وجود البيانات الدقيقة أمرا هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات هامة لصناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الأمثل للموارد.

وأضافت الوزيرة أن إتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الشامل، والإلتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصرى خاصة في مجال الطاقة المتجددة.