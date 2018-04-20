الدولار يصعد أمام الجنيه في 8 بنوك خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بسعره الأحد الماضي، بينما استقر في بنكي الأهلي ومصر عند نفس مستواه.

ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، أمس مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع الأحد الماضي.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنك الإسكندرية إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع

كما صعد سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أيضا في بنكي البركة وكريدي أجريكول إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.