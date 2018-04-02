المالية: جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات وقطع غيار بـ 2.9 مليار جنيه في مارس

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الإثنين، إن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، بلغت 2.9 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف بيان الوزارة، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن السيارات والرسائل المفرج عنها بلغت 306.3 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل حوالي 466.2 مليون جنيه.

وبحسب البيان، بلغت رسوم التنمية نحو 912.5 مليون جنيه، كما سجل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير 578.5 مليون جنيه.

وأفرجت مصلحة الجمارك بالأسكندرية في مارس عن 8108 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات مختلفة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269.4 مليون جنيه، منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 336.6 مليون جنيه، ورسم التنمية 75.5 مليون جنيه.

كما أفرجت الجمارك عن 512 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 436.5 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13.6 مليون جنيه، منها وبلغت ضريبة قيمة امضافة عنها بنحو 63.1 مليون جنيه، ورسوم وضرائب المحصلة بقيمة 76.6 مليون جنيه.

وأفرجت جمارك الأسكندرية عن 641 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة 601.3 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23.2 مليون جنيه، منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 67.1 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل17.1 مليون جنيه.

وتم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 65 مليون جنيه.