بنك التنمية الصناعية يقرر إيقاف الشهادة الثلاثية ذات العائد 15%

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، لمصراوي، اليوم الإثنين، إن البنك قرر إيقاف الشهادة ذات العائد 15% والتي يبلغ أجلها 3 سنوات، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض أسعارالفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لتهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم ببنك التنمية الصناعية إلى يوم الخميس المقبل، لبحث خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، وإصدار شهادة جديدة.

وأرجع المصدر تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك إلى ترقب البنك قرارات بنكي مصر والأهلي في الأيام المقبلة بشأن أسعار الأوعية الادخارية وخاصة الشهادات مرتفعة العائد 17% و15%.

وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال أمس اليوم الأحد، إن مصرفه قرر تأجيل حسم مصير الفائدة على الشهادات والوادئع، لاجتماع لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، بالبنك في نهاية الأسبوع الجاري.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

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