البنك الأهلي ينضم لعضوية إحدى كبرى مبادرات تقنية "البلوك تشاين"

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن انضمامه لعضوية إحدى كبرى المبادرات الخاصة بأبحاث وتطبيقات البلوك تشاين وهي شركة R3 حيث يشارك في هذه المبادرة أكثر من 200 بنك من البنوك والشركات العالمية الكبرى.

وقال البنك في بيان حصل عليه مصراوي، إن هذه الخطوة تأتى في ضوء الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتماشيا مع توجهات البنك المركزي المصري لتشجيع تبني التكنولوجيا المالية Fintech في البنوك المصرية.

وتعد تقنية البلوك تشاين (سلسه الموارد التقنية) والتي تعرف بـ" تقنية السجلات الموزعة (DLT – Distributed Ledger Technology) " حيث أنها تقنية تمكن من تنفيذ المعاملات الفورية عبر عدد من قواعد البيانات الموزعة بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن اشتراك البنك الأهلي في عضوية هذا التحالف سوف يتيح له متابعة كافة التطورات في مجال تقنية البلوك تشاين والاستفادة منها لتقديم خدمات أسرع وأفضل لعملاء البنك.

وأضاف أن هذه المشاركة في عضوية هذا التحالف ستمكن البنك أيضا من دراسة ما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا المتطورة للمجال البنكي، وأن هذا التطوير يأتي إيماناً من قيادات البنك بضرورة التوسع في تقديم خدمات مصرفية على أحدث مستوى والتحول من فكرة البنوك التقليدية.

وقال ديفيد راتر الرئيس التنفيذي لشركه R3 إن انضمام البنك الأهلي المصري إلى شبكة كوردا(Corda) المتنامية يعزز مشاركة البنك مع القطاع المالي العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقوم شركاء البنك بتطوير تطبيقات البلوك تشاين في كوردا والتي من شأنها تغيير الاساليب التقنية في انجاز الاعمال في كافة المجالات بمختلف أنحاء العالم .

جدير بالذكر أن أشتراك البنك الأهلي في هذه المبادرة سوف يتيح له تدريب العديد من كوادر العاملين بقطاع تقنية المعلومات بالبنك علي البرمجيات الجديدة الخاصة بهذه التقنية (Corda) مع امكانية قيام البنك والعاملين به بالاطلاع علي كافة الأبحاث والاجتماعات الفنية مع باقي أعضاء التحالف والاشتراك في كافة المشروعات التجريبية القائمة معهم إضافة إلى ما يتم حاليا من تبني تجربة فكرة مشروع يتقدم به البنك وتشاركه بنوك أخرى محلية وعالمية لتطبيق التقنية في إحدى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.