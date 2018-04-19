البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

( مصراوى )

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 981 .4 مليار جنيه مقابل 6.977 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.94 في المائة ليبلغ مستوى 17781 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 0.06 في المائة ليبلغ مستوى867 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 0.46 في المائة ليبلغ مستوى 2273 نقطة، بالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ فسجل انخفاضا بنحو 0.85% ليبلغ مستوى 18047 نقطة.​