بعد زيادة الدقيق.. توقعات بارتفاع أسعار الحلويات 30% في رمضان

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الدقيق السياحي بقيمة تتراوح بين 300 و500 جنيها في الطن، خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الطن بين 4.5 ألف و5.4 ألف جنيه، بحسب مسؤولون في شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب.

وتوقع إيهاب إدريس، عضو غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن تساهم زيادة أسعار الدقيق في ارتفاع أسعار الحلويات والمخبوزات خلال شهر رمضان القادم بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%.

وقال إدريس إن أسعار الدقيق زادت بما يتراوح بين 300 و500 جنيه في الطن.

وأرجع إدريس زيادة أسعار الدقيق إلى تراجع المعروض بسبب انتهاء مخزون القمح القديم، وبداية موسم التوريد الجديد.

وبدأت وزارة التموين في منتصف الشهر الجاري، استلام القمح من الفلاحين، بسعر يتراوح بين 585 جنيهاً و600 جنيه للأردب الواحد، وفقاً لدرجة النقاوة.

وتستهلك مصر نحو 16 مليون طن قمح سنويا، تنتج منهم ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويتم توفير الباقي من الاستيراد، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين، علي المصيلحي، في يناير الماضي، كانت نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز في غرفة القاهرة، لمصراوي، إن سعر الدقيق السياحي الذي يستخدم في إنتاج الحلويات ارتفع سعره بنحو 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 5400 جنيه، خلال الأيام الماضية.

كما ارتفع سعر الدقيق الذي يستخدم في إنتاج الـ"فينو" بقيمة 300 جنيه، ليصل إلى 4800 جنيه للطن الواحد، بحسب حماد.

وتوقع حماد أن ترتفع أسعار الحلويات خلال شهر رمضان بنسبة 30%، بسبب زيادة سعر الدقيق.

وقال حماد إن سعر رغيف الفينو سيرتفع، وإن لم يرتفع سينكمش حجمه، ليبقى بنفس السعر الحالي.