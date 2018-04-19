مصرف أبوظبي الإسلامي يرفع سعر الدولار بتعاملات المساء

كتبت- شيماء حفظي:

رفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم المسائية، بينما استقر سعر العملة الأجنبية في 9 بنوك أخرى عند نفس مستويات تعاملات الصباح.

ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة خلال تعاملات المساء عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

كما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.