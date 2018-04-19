وزيرة التخطيط: تمويل رأسمال الصندوق السيادي من موازنة الدولة

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمصراوي، إن رأسمال الصندوق السيادي المصدر والمدفوع البالغ 5 مليارات جنيه سيتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الوزيرة لمصراوي على هامش الدورة التدريبية التي عقدتها الوزارة للصحفيين الاقتصاديين، أنه سيتم ضخ هذه الأموال عبر شرائح كلما توافرت تدفقات من فرص استثمارية في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء قبل الماضي، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال وأصول الدولة التي ستدخل تحت إدارته، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية قال خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش مؤتمر عن "الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة" الخميس الماضي، إنه لم يدرج للصندوق السيادي مخصصات بموازنة العام المالي المقبل، وإنه سيعتمد على جذب استثمارات مشتركة من صناديق عربية.

وذكرت الوزيرة لمصراوي، أن الصندوق مملوك بنسبة ١٠٠% للدولة، وسيكون القطاع الخاص شريك فيه من خلال ضخ أموال جديدة كاستثمارات مع حفظ حق الدولة في ملكيته.

ويقدر رأس المال المرخص به لإنشاء الصندوق بنحو ٢٠٠ مليار جنيه، بحسب الوزيرة.

وقالت إن استغلال الأصول غير المستغلة في الدولة والتي تم إنشاء الصندوق من أجلها سيكون عبر زيادة الاستثمارات لتطويرها والدخول في مشروعات جديدة.

وأضافت الوزيرة أن الدول التي أنشأت صناديق سيادية كان هدفها الحفاظ على فوائضها النفطية للأجيال، وقالت "نحن نمتلك فوائض كثيرة ومختلفة أكثر من هذه الدول ولابد من الحفاظ عليها".

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