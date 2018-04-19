قناة السويس تتوقع ارتفاع إيراداتها إلى 103 مليارات جنيه في 2018- 2019

القاهرة- مصراوي:

تتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها خلال العام المالي المقبل بنحو 12 مليار جنيه، مقارنة بإيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري.

وبحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي 2018- 2019، فإن الهيئة تتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 103.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 91.2 مليار جنيه متوقعه للعام المالي الحالي.

وخلال العام الماضي 2017 بلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار (وهو ما يعادل وقتها 93.8 مليار جنيه)، بحسب بيان لهيئة قناة السويس في يناير الماضي.

وعادة تعلن الهيئة إيراداتها شهريا بالدولار، نظرا لأنها تُحَصل إيراداتها بالعملة الأمريكية.

وقالت الهيئة إن إجمالي ما سيؤول للموازنة العامة من إيراداتها خلال العام المالي المقبل يصل إلى 32.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.53 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري.

كما سترتفع ضرائب الهيئة لتبلغ 34 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 30.1 مليار جنيه العام المالي الجاري، بحسب مشروع الموزانة الجديدة.

وستُحصل الخزانة العامة أيضا على 5.1 مليار جنيه "إتاوات" من الهيئة خلال العام الجديد، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكانت قناة السويس أكبر القطاعات الاقتصادية نمواً في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2017- 2018 بنسبة نمو 13%، بحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، في فبراير الماضي.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.