مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 17781 نقطة، مدفوعا بمشتريات عربية.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات العرب خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 122.3 مليون جنيه، وتعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 74.3 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 48 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعي بمؤشراتها، وانخفض المؤشر EGX30 بنسبة 0.53% إلى مستوى 17705 نقاط