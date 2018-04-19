الصناعة تعد خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطن المصري

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعد خطة شاملة لتعزيز تنافسية سلاسل القيمة المضافة للقطن المصري بكافة مراحل الإنتاج، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأضاف الوزير، أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية سلاسل القيمة المضافة لقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وسويسرا.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الجلسة التشاورية التي عقدت لدراسة توجهات ومتطلبات السوق العالمي واشتراطات الاستدامة لقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، والتي ألقتها نيابة عنه شيرين الصباغ المشرف العام على الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير القطاع من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل لائقة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع القدرة على الالتزام بالمعايير العالمية، ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها على التصدير، وتنمية قدرات الابتكار وزيادةالمخصصات المالية لقطاعات البحث والتطوير، وإنشاء مناطق صناعية جديدة.

وأضاف قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطن طويل التيلة وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج التعاون الإيطالي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"اليونيدو،

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتأهيل العمالة الفنية في قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، لافتا إلى أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل عقد عدد من ورش العمل حول تطور سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة القطن بمشاركة واسعه من الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص.