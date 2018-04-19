العربية للأسمنت تبدأ تشغيل طاحونة فحم جديدة بتكلفة 200 مليون جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

قالت الشركة العربية للأسمنت، إنها ستبدأ تشغيل طاحونة فحم جديدة، بتكلفة استثمارية بقيمة 200 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، أن الطاحونة الجديدة تساعد على إنتاج الأسمنت بالمصنع اعتمادا على مزيج طاقة يتألف من 14% وقود بديل من النفايات، و86% فحم.

وأضافت الشركة، أنها بدأت تطبيق أسلوبها للاعتماد على مصادر طاقة بديلة للغاز الطبيعي لأول مرة عام 2015، وهو ما يعني استغنائها بالكامل عن امدادات الغاز الطبيعي المطلوبة لتشغيل مصنع الشركة.

ومع اتمام عملية التحول للوقود البديل، لم تعد العربية للأسمنت تستخدم الغاز الطبيعي في تلبية احتياجاتها الإنتاجية، حيث كانت الكميات المطلوبة منه في الإنتاج تعادل 378 مليون متر مكعب كل عام.

وقال سيرخيو ألكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، "إنّ تحوّل العربية للأسمنت لاستخدام الوقود البديل ومصادر الطاقة الصديقة للبيئة الأكثر أمانا لن يصب فقط في مصلحة المجتمعات التي نعمل بها، ولكنه يحقق مزايا عديدة للاقتصاد المصري بصورة أشمل".

وأضاف "استثمار العربية للأسمنت لهذا المبلغ الكبير في إقامة الطاحونة الجديدة يعني أننا نساعد الدولة في تخفيف الأعباء المرتبطة بأزمة الطاقة، في الوقت الذي نحقق فيه وفورات في التكاليف ونزيد طاقاتنا الإنتاجية، بما يعود بفوائد كبيرة ومباشرة على عملائنا".

وأضاف "العربية للأسمنت نفذت ثاني طواحينها التي تعمل بالفحم للمساعدة على توفير الاحتياجات اللازمة لتوسعاتها الإنتاجية، حيث لا تلبي الطاحونة الأولى سوى 70% فقط من هذه الاحتياجات".

وتنتج العربية للأسمنت 5 ملايين طن من الأسمنت فائق الجودة كل عام، وهو ما يعادل 10% تقريبا من إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر.