البطاطس تتراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- منار الرخ:

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.

وانخفض سعر كيلو البطاطس بقيمة 50 قرشا ليسجل بين 1.5 و2.8 جنيه، وكذلك الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بينما تراجع الخيار بقيمة جنيها واحدا ليسجل بين 3 و 4 جنيهات.

وبلغ سعر البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات بانخفاض جنيها واحدا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.