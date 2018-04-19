وزير البترول يبحث استثمارات شل في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

بحث وزير البترول طارق الملا، مع مسؤولي شركة شل، برنامج استثمارات الشركة في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وقال بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، إن الوزير التقى سامي اسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وجاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، لبحث برنامج العمل الجاري تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة (9ب) بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول، حيث وصل لموقع المشروع الأسبوع الماضي الحفار NGT1 من خليج المكسيك .

وأضاف البيان، أنه بدأ الحفر وفقا للبرنامج الموضوع الذي يشمل حفر 10 آبار باستثمارات أكثر من 800 مليون دولار ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالي القادم.

وأكد اسكندر، التزام شل بتعزيز استثماراتها فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع قطاع البترول طوال فترة عملها في مصر التي تمتد لقرن من الزمان .

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية، إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.